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Виноградарям в России могут разрешить размещать винодельни на месте сбора урожая

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Виноградари в России могут получить право на строительство виноделен в местах сбора урожая.

Проект соответствующего закона был обсужден на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, следует из его протокола, содержание которого подтвердила пресс-служба вице-премьера.

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Согласно документу, законопроект разработан в связи с необходимостью размещения виноделен на месте сбора урожая для максимального сокращения времени и расстояния транспортировки винограда. Это одно из существенных условий технологического процесса в производстве вина. Кроме того, без размещения объектов переработки винограда невозможно развитие винного туризма и агротуризма в целом непосредственно на виноградопригодных землях, отмечается в протоколе.

Документ устанавливает ограничения при организации виноделен и винного туризма на виноградопригодных землях (запреты на размещение гостиниц, на занятие винным туризмом без наличия лицензии и на выделение новых земельных участков под объектами недвижимости из виноградопригодных земель, ограничение общей площади застройки для виноделен и для винного туризма).

С учетом состоявшегося обсуждения Абрамченко поручила департаменту природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса кабмина доработать проект заключения правительства РФ на законопроект. Его необходимо дополнить замечаниями о нецелесообразности установления минимальной площади виноградных насаждений, при наличии которых на земельном участке допускается размещение объектов винного туризма, а также о наделении субъектов РФ правом определять муниципальные образования, на территории которых не допускается размещение объектов винного туризма на земельных участках сельскохозяйственного назначения.

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В рамках обсуждения на совещании вопроса о сохранении и эффективном использовании виноградопригодных земель было, в частности, отмечено, что на территории Краснодарского края есть случаи использования земельных участков, относящихся к виноградопригодным землям, не для виноградарства. Аналогичные случаи есть и в Крыму. В связи с этим Абрамченко поручила совету министров Крыма представить в Минсельхоз РФ предложения по обеспечению использования виноградопригодных земель по целевому назначению. Минсельхозу РФ поручено совместно с профессиональным сообществом и научными организациями проработать вопрос о возможности ротации сельскохозяйственных культур на виноградопригодных землях, а также об установлении механизма защиты таких земель, чтобы не допускать изменения их правового режима, в том числе в случае включения их в границы населенных пунктов.

На совещании также принято решение создать межведомственную рабочую группу по разработке нормативных правовых актов по регулированию виноградарства в малых формах хозяйствования.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году РФ произвела 32,7 млн дал виноградного вина, что на 9,7% больше, чем в 2021 году. Темпы роста производства шампанских и игристых вин существенно выше - 25,2%, до 16,2 млн дал. Но самые высокие темпы роста продемонстрировал сектор ликерных вин - этой продукции выработано 1,1 млн дал против 199 тыс. дал годом ранее.

Россия Виктория Абрамченко
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