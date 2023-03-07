Сбербанк сформировал резервы по всем проблемным активам и начинает работу в обычном режиме

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк сформировал резервы по всем проблемным активам, начинает работать в обычном режиме, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Конечно же, был очень тяжёлый период: мы сформировали большой убыток в силу того, что мы потеряли практически все зарубежные активы свои, кроме стран СНГ", - сказал Греф, отметив также влияние блокирующих санкций на деятельность банка.

По его словам, период, когда банк был убыточным, закончился.

"Мы за прошедший период времени полностью сформировали резервы по всем сложившимся проблемам. Мы начинаем функционировать в своём обычном режиме, и не должно быть никаких сомнений в нашей устойчивости - мы покажем наши финансовые результаты", - отметил глава Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2022 году составила 300 млрд рублей, сократившись более чем в четыре раза по сравнению с рекордом 2021 года (1,237 трлн рублей). Отчетность по МСФО за 2022 год, а также по РСБУ за февраль 2023 года Сбербанк планирует опубликовать в четверг, 9 марта.

"Мы сделали беспрецедентную программу сокращения издержек, когда случилась специальная военная операция. И, собственно, всё это дало свои эффекты. Поэтому мы чувствуем себя уверенно", - подчеркнул Греф.