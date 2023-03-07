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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Сбербанк к концу года доведет до 90% долю IT-сервисов собственной разработки

Греф назвал банк самой большой IT-структурой в России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует в течение 2023 года увеличить на 10 п.п. - до 90% - долю IT-сервисов собственной разработки, используемых внутри банка, сообщил президенту Владимиру Путину президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Тот задел, который мы создали с помощью построения полностью своей платформы, на своих решениях, привёл к тому, что в общем уход всех вендоров с рынка никак не затронул нашу деятельность. 80% всех наших решений основано на полностью разработанных внутри банка IT-продуктах, и в течение 2023 года мы более 90% сервисов уже будем использовать своих", - сказал он.

По его словам, на данный момент в банке работает 38 тысяч инженеров, это самая большая IT-структура в стране.

Глава Сбербанка также отметил беспрецедентное количество кибератак на кредитную организацию. "Мы самый атакуемый субъект в стране, и такие по мощности атаки, которые были, мы никогда с ними не сталкивались", - сказал он.

Несмотря на это, банк не прерывал свою работу и продолжает совершенствовать модели защиты от киберугроз.

В феврале зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что за 2022 год кредитная организация отразила около 500 крупных DDoS-атак и тысячи мелких. Одна из самых мощных атак на банк наблюдалась в мае, технически сложных - в октябре 2022 года. Он подчеркнул, что у банка в результате этих атак не было простоя систем и потерь.

Сбербанк Владимир Путин Герман Греф Станислав Кузнецов
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