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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

"Инсайт" Миракяна купил лизинговую "дочку" американской Deere в РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Сделка по покупке российской лизинговой "дочки" американской Deere & Co., крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственной техники и оборудования, группой "Инсайт" Авета Миракяна закрыта, следует из данных ЕГРЮЛ.

С 7 марта "Инсайт" владеет 100% долей ООО "Джон Дир Файнэншл", свидетельствует информация реестра.

Сумму транзакции "Инсайт" не раскрывает. "Согласно условиям сделки, мы должны переименовать компанию, что и произойдет в ближайшее время", - сказал представитель "Инсайта", не раскрыв новое название бывшей "дочки" Deere & Co.

В феврале источник "Интерфакса" сообщал, что эта сделка обсуждалась и была одобрена на подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в начале года.

Экс-гендиректор ПАО "ЭсЭфАй" Миракян вместе с партнерами создал группу "Инсайт" в прошлом году. Ему принадлежит 80% компании, по 4% - у Артема Астанина, Антона Баршта, Михаила Гонопольского, Алексея Комара и Давида Погосяна.

Компания уже приобрела лизинговую структуру одной из западных компаний, покинувших Россию из-за событий на Украине. В минувшем сентябре группа "Инсайт" закрыла сделку по приобретению лизинговой компании "Сименс Финанс" (теперь - "Дельтализинг") у концерна Siemens. Группа готова рассматривать лизинговые активы всех уходящих иностранцев, говорил Миракян в интервью Frank Media в сентябре.

"Откройте список кэптивных лизинговых компаний, где есть иностранные имена, – этот весь список в точности соответствует нашему списку потенциальных приобретений. Но я думаю, что все конкуренты, так или иначе, оперируют одним списком. (...) Возьмите всех автопроизводителей, да и не только авто-, также производителей оборудования, например. При всех при них есть кэптивные лизинговые "дочки", - говорил он.

Выручка "Джон Дир Файнэншл" в 2021 году составила 2,7 млрд рублей, чистая прибыль – 0,9 млрд рублей. Помимо предприятий АПК, среди контрагентов российской "дочки" Deere – компании строительной, угледобывающей отрасли, лесопромышленного комплекса.

Инсайт Авет Миракян Deere
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