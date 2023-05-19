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Deere увеличил квартальную чистую прибыль на 36%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. во втором квартале 2023 финансового года (февраль-апрель) увеличил чистую прибыль на 36%, выручку - на 30%.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $2,86 млрд, или $9,65 в расчете на акцию, против $2,098 млрд, или $6,81 на акцию, годом ранее.

Выручка повысилась до $17,387 млрд с $13,37 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль на уровне $8,58 на акцию при выручке в $14,89 млрд.

Продажи подразделения крупной сельскохозяйственной техники Deere в минувшем квартале взлетели на 53%, составив $7,822 млрд, малогабаритного оборудования - на 16%, до $4,145 млрд. Подразделение, занимающееся лесозаготовительной и строительной техникой, увеличило выручку на 23% - до $4,112 млрд.

Deere улучшила прогноз чистой прибыли по итогам текущего фингода до $9,25-9,5 млрд по сравнению с ранее предполагавшимися $8,75-9,25 млрд. Компания также ожидает повышения продаж крупной сельскохозяйственной техники примерно на 20%, малогабаритной - на 5%, лесозаготовительной и строительной техники - на 15%.

За последние три месяца капитализация Deere снизилась на 14,5% (до $109 млрд), при этом фондовый индекс Standard & Poor's 500 повысился за этот период на 2,9%.

Deere США
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