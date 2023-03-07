Объем золота в ETF в феврале снизился еще на 34 т
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Отток золота из мировых ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в феврале составил 34,5 тонны на $1,7 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).
Укрепление доллара и рост ставок привели к снижению цен на золото на 5%, что могло отпугнуть инвесторов в ETF, поясняет WGC. Отток наблюдался и в Америке, и в Европе, и в Азии, его лидерами были фонды США и Великобритании.
В феврале объем золота в ETF падал десятый месяц подряд – это самый долгий период последовательного оттока с января 2014-го.
На конец февраля объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 411,8 тонны на $200,5 млрд.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году:
|Регион
|Февраль, т
|Февраль, $ млн
|Январь-февраль, т
|Январь-февраль, $ млн
|Северная Америка
|-10,1
|-547,4
|-1,1
|24,9
|Европа
|-25,5
|-1 241,3
|-58,5
|-3 317,0
|Азия
|-0,1
|-3,8
|-4,1
|-249,3
|другие регионы
|1,3
|82,8
|3,0
|187,0
|Итого
|-34,5
|-1 709,8
|-60,7
|-3 354,4