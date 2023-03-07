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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Объем золота в ETF в феврале снизился еще на 34 т

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Отток золота из мировых ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в феврале составил 34,5 тонны на $1,7 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).

Укрепление доллара и рост ставок привели к снижению цен на золото на 5%, что могло отпугнуть инвесторов в ETF, поясняет WGC. Отток наблюдался и в Америке, и в Европе, и в Азии, его лидерами были фонды США и Великобритании.

В феврале объем золота в ETF падал десятый месяц подряд – это самый долгий период последовательного оттока с января 2014-го.

На конец февраля объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 411,8 тонны на $200,5 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году:

Регион Февраль, т Февраль, $ млн Январь-февраль, т Январь-февраль, $ млн
Северная Америка -10,1 -547,4 -1,1 24,9
Европа -25,5 -1 241,3 -58,5 -3 317,0
Азия -0,1 -3,8 -4,1 -249,3
другие регионы 1,3 82,8 3,0 187,0
Итого -34,5 -1 709,8 -60,7 -3 354,4
ETF
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