Мировые центробанки в феврале закупили 52 тонны золота

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в феврале 2023 года, по предварительным данным, закупили 51,7 тонны золота в золотовалютные резервы, следует из информации World Gold Council (WGC).

Это не учитывает динамику золотовалютных резервов России, которую в марте раскрыл Банк России (плюс 31,1 тонны в общей сложности примерно за год).

Крупнейшими госпокупателями золота в феврале были Китай (24,9 тонны) и Турция (22,5 тонны). Также запасы увеличили Узбекистан (8,1 тонны), Сингапур (6,8 тонны) и Индия (2,8 тонны). Крупнейшим продавцом оказался Казахстан (13,1 тонны).

Запасы золота в мировых центробанках растут одиннадцатый месяц подряд. В январе, по уточненным данным, они прибавили 73,7 тонны.