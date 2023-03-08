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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ на уровне 43,5 млн т

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в мартовском отчете, опубликованном в среду, сохранил на уровне февраля прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) - 43,5 млн тонн.

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Не изменились и оценки сбора пшеницы - 92 млн тонн, а также переходящих запасов - 14,39 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы для ближайшего конкурента - ЕС - также сохранен на уровне предыдущего месяца - 37 млн тонн.

Оценка экспорта фуражного зерна из РФ снизилась до 8,77 млн тонн с 8,97 млн тонн в феврале. Прогноз его урожая не изменился - 41,77 млн тонн. Сохранилась на уровне февраля и оценка переходящих запасов - 1,94 млн тонн.

Прогнозы по рынку кукурузы не меняются третий месяц подряд: сбор - 14 млн тонн, экспорт - 3,3 млн тонн, переходящие запасы - 0,78 млн тонн.

В прогнозах по РФ Минсельхоз США не учитывает показатели Крыма.

Прогнозы Минсельхоза США существенно расходятся с предварительными данными Росстата, согласно которым сбор пшеницы в РФ составил 104,4 млн тонн, кукурузы - 11,8 млн тонн.

Мировой сбор пшеницы в этом сельхозгоду американское ведомство в мартовском отчете оценило в 788,94 млн тонн против 783,8 млн тонн месяцем ранее, фуражного зерна - в 1 млрд 439,62 млн тонн против 1 млрд 442,77 млн тонн, кукурузы - в 1 млрд 147,52 млн тонн против 1 млрд 151,36 млн тонн соответственно.

США
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