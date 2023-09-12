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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России на 1 млн т

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в очередной раз повысил оценку экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 года).

Как говорится в сентябрьском обзоре ведомства, новый прогноз составляет 49 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем прогнозировалось в августе. В минувшем августе по сравнению с июлем оценка была повышена на 0,5 млн тонн, до 48 млн тонн, в июле по сравнению с июнем - на 1 млн тонн, до 47,5 млн тонн.

Прогноз ведомства по сбору пшеницы в России вновь не изменился - 85 млн тонн, в то время как оценка переходящих запасов была снижена до 10,44 млн тонн с 11,44 млн тонн в августе.

Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - уменьшен с 38,5 млн до 37,5 млн тонн.

Прогноз экспорта фуражных культур в сентябрьском отчете повысился до 9,11 млн тонн с 8,91 млн тонн по августовской оценке. Оценка их сбора выросла до 39,8 млн тонн с 39,4 млн тонн месяцем ранее.

Прогнозы сбора и экспорта кукурузы не изменились - 14,6 млн и 4,2 млн тонн соответственно.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Мировой сбор пшеницы в этом сельхозгоду оценивается в 787,34 млн тонн (793,37 млн тонн по августовскому прогнозу), фуражного зерна - 1 496,5 млн тонн (1 497,26 млн тонн), кукурузы - 1 214,29 млн тонн (1 213,5 млн тонн).

США Минсельхоз Евросоюз
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