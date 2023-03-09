Производство водки в РФ в январе-феврале снизилось на 8,2%, шампанского – выросло на 25,8%

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия РФ в январе-феврале произвели 9,8 млн декалитров (дал) водки, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольрегулирование.

Производство коньяка выросло на 6,3%, до 1,2 млн дал. В целом выпуск спиртных напитков крепостью более 9 градусов снизился на 1,3%, до 14,4 млн дал.

В то же время производство винодельческой продукции в основном растет. Так, шампанского было выпущено 1,66 млн дал, что на 25,8% больше, чем годом ранее, тихих виноградных вин – 3,4 млн дал (на 10,2% больше). Но наибольший рост – на 31,3%, до 173,2 тыс. дал – отмечен в секторе ликерных вин. Производство плодовой винодельческой продукции снизилось на 27,4%, до 986,3 тыс. дал.

По данным Росалкогольрегулирования, выпуск слабоалкогольной продукции за два месяца текущего года увеличился на 25,1%, до 2,83 млн дал.

Всего в январе-феврале было произведено 14,4 млн дал алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 3,3% больше, чем за два месяца 2022 года.