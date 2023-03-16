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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

В январе-феврале продажи слабоалкогольных напитков выросли на 15,5%

Быстрее всего выросли продажи ликерных вин - почти в четыре раза, продажи коньяка увеличились на 9,1%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В январе-феврале 2023 года в России розничные продажи слабоалкогольных напитков выросли на 15,5% в годовом исчислении, до 2,22 млн декалитров (дал) сообщило Росалкогольрегулирование.

Тихих вин было продано 8,13 млн дал (на 2,5% больше), игристых и шампанских вин - на 6,9%, до 3,1 млн дал. Но наибольшие темпы роста продаж продемонстрировали ликерные вина - почти в 4 раза, до 163,3 тыс. дал. Реализация плодовых вин снизилась на 13%, до 1,4 млн дал.

За эти же два месяца россияне купили 11,97 млн декалитров водки, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Продажи коньяка выросли на 9,1%, до 2,16 млн дал. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было продано 18,2 млн дал, что на 3,1% больше, чем годом ранее.

Всего розница за два месяца реализовала 34,87 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, а также кроме продукции, проданной в общественном питании). Это на 3,3% больше, чем год назад.

Росалкогольрегулирование
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