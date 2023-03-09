Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов впервые с 20 сентября

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в четверг превысил рубеж 2300 пунктов впервые с 20 сентября 2022 года на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и выхода неплохого отчета Сбербанка по МСФО за 2022 год.

К 10:08 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,2% и составил 2300,07 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 954,24 пункта ; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

В лидерах роста выступают акции Polymetal (+1%), "Аэрофлота" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,9% "префы"), "Северстали" (+0,5%), АФК "Система"" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%).

Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 245,9 млрд рублей прибыли в 2021 году, говорится в сообщении кредитной организации. Тем не менее, результат оказался чуть лучше прогноза (266 млрд рублей).

Достигнутый запас прочности позволяет Сбербанку вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

За первую минуту торгов доллар подешевел на 10 копеек, до 75,92 рубля.

Подешевели акции "Газпрома" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

"Московская биржа" проведет годовое общее собрание акционеров 27 апреля в форме заочного голосования. Заседание наблюдательного совета, на котором будут рассмотрены предварительные рекомендации к собранию по определению размера дивидендов биржи по результатам 2022 года, назначено на 10 марта (реестр для получения дивидендов закрывается 4 апреля), сообщила биржа.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс МосБиржи протестирует отметку 2300 пунктов. Однако на сильный рост рассчитывать не стоит ввиду ухудшения внешнего фона. Ключевым фактором дня выступает публикация отчетности Сбербанка по МСФО за 2022 год, также инвесторы надеются, что менеджмент прояснит ситуацию с дивидендами. Аутсайдерами среди ключевых бумаг, вероятно, станут акции ПАО "Полюс" из-за существенного отката мировых цен на золото.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", краткосрочно российский рынок акций остается в растущей фазе, хотя вероятна пауза из-за негативного внешнего фона. Главным событием текущей недели на российском рынке является релиз результатов Сбера и комментариев менеджмента по дивидендам. В США также ожидается нейтральная торговля, в фокусе внимания у глобальных инвесторов недельные данные по безработице за неделю.

В США индексы акций во вторник упали на 1,3-1,7% во главе с Dow Jones на сигналах от Федрезерва, в среду индексы показали смешанную динамику: просел Dow Jones (-0,2%), но подросли S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,4%).

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, что руководство ФРС пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее.

Эти его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым, пишет The Wall Street Journal.

В пятницу будут обнародованы февральские данные о безработице в США, которые, как ожидается, повлияют на решение ФРС.

Американский рынок труда оставался сильным в начале текущего года, занятость в большинстве округов страны увеличивалась темпами от сдержанных до умеренных, несмотря на заморозку найма сотрудников рядом компаний и появляющиеся сообщения о сокращениях рабочих мест, говорится в опубликованном в среду Федрезервом региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В целом экономическая активность в Штатах росла слабо в начале 2023 года при повсеместном сохранении инфляционного давления, отмечается в обзоре.

Дефицит баланса внешней торговли США в январе вырос до максимальных за три месяца $68,3 млрд по сравнению с $67,2 млрд в декабре. Объем американского экспорта увеличился на 3,4%, до $257,5 млрд, импорт повысился на 3%, до $325,8 млрд.

В Азии в четверг также отмечается смешанная динамика индексов акций после отката в среду (японский Nikkei 225 в четверг вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,01%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

ВВП Японии в IV квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные правительства. Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,2%, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

В годовом выражении японский ВВП в IV квартале увеличился на 0,1%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Эксперты не прогнозировали пересмотра.

По итогам всего 2022 года японская экономика увеличилась на 1,1% после роста на 2,1% годом ранее.

Инфляция в Китае в феврале замедлилась до минимума за последний год. Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 1% в годовом выражении после подъема на 2,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,9%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в феврале упали на 1,4% в годовом выражении. Таким образом, они снизились по итогам пятого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 1,3% после снижения в январе на 0,8%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг пытаются стабилизироваться после падения во вторник и среду; цена Brent находится на $1,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1%, до $82,7 за баррель (-0,8% в среду), апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1%, до $76,7 за баррель (-1,2% накануне).

Трейдеры оценивают данные об изменении запасов топлива в США, а также заявления председателя ФРС Пауэлла.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились впервые за 11 недель - показатель сократился на 1,69 млн баррелей (ожидался рост на 1,6 млн), резервы бензина снизились на 1,13 млн баррелей (ожидалось снижение на 2 млн), запасы дистиллятов увеличились на 138 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн).