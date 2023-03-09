Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей по сравнению с 1 245,9 млрд рублей прибыли в 2021 году, говорится в сообщении кредитной организации.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф через пресс-службу отметил, что 2022 год стал сложнейшим годом для страны и банковского сектора. "Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам", - заявил он.

Чистые расходы банка на создание резервов на кредитный риск, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, в 2022 году составили 555 млрд рублей, что почти в 4 раза больше отчислений в 2021 году (141 млрд рублей).

"В первом полугодии 2022 года были созданы все необходимые резервы в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками. Во второй половине года резервы и стоимость риска вернулись к нормализованному уровню", - отметил банк.

Стоимость риска в 2022 году составила 1,9%, увеличившись на 1,3 процентного пункта (п.п.) к предыдущему году.