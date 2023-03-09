"Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиатехники

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиатехники ФАП-21J, позволяющий разрабатывать модификации и нестандартные ремонты самолетов и компонентов к ним.

Согласно сообщению компании, это дает право выполнять разработку документации для нестандартных ремонтов конструкции самолетов, модификаций салона, систем и силовых установок, а также разработку значительного перечня компонентов III класса, к которым относятся элементы интерьера, бытового оборудования.

В прошлом году такой же сертификат получило дочернее предприятие "Аэрофлота" – провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс".

В сообщении отмечается, что до введения в прошлом году западных санкций "для решения нетиповых вопросов" российские авиакомпании направляли запрос производителю воздушного судна или другим западным организациям, имеющим сертификаты разработчика в иностранных юрисдикциях, которые разрабатывали схемы ремонта или модификации.

"Теперь решение значительной части данных вопросов возможно с помощью специалистов "Аэрофлота", работающих в тесном взаимодействии с организациями по ТО, другими компаниями-разработчиками, научно-исследовательскими предприятиями, а также с авиационными властями РФ", - отметили в компании.