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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Годовая выручка "Манго Телеком" по РСБУ выросла на 12%, до 4,5 млрд рублей

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Манго Телеком", бенефициаром которого выступает предприниматель Григорий Березкин, в 2022 году составила 4,46 млрд рублей, что на 12% выше показателя 2021 года, говорится в отчете компании по РСБУ.

Чистая прибыль по итогам года составила 897,9 млн рублей, показав рост на 14%.

В пояснении к отчету "Манго Телеком" говорится, что ООО на 100% принадлежит компании Mango Cloud Systems Limited, конечным бенефициаром которой является Березкин.

В документе также указано, что в 2022 году дивиденды в пользу Mango Cloud Systems Limited не начислялось, тогда как в 2021 году их размер составил 120 млн рублей.

ООО "Манго Телеком" (предоставляет услуги под брендом Mango Office) - разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций, предоставляет услуги IP-телефонии и виртуальных АТС.

Манго Телеком Григорий Березкин Mango Cloud Systems
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