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Структура "Ростелекома" приобрела разработчика сервисов для бизнеса "Манго Телеком"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Структура ПАО "Ростелеком" - ООО "Телеком-1" - стала владельцем по 100% ООО "Манго Телеком" и ООО "М.Девелопер", следует из данных ЕГРЮЛ. Сделка состоялась 7 марта.

26 февраля "Телеком-1" получило в залог 100-процентные доли в обеих юрлицах, ранее принадлежавших ЗПИФ "Эмбиси Инвест".

"Телеком-1" на 99,99% принадлежит АО "Вестелком" ("дочка" ПАО "Ростелеком").

ООО "Манго Телеком" (бренд Mango Office), зарегистрировано в 2003 году, компания разрабатывает ПО и сервисы для бизнес-коммуникаций, предоставляет услуги IP-телефонии и виртуальных АТС. В 2022 году ее выручка составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль - 897,9 млн рублей.

ООО "М.Девелопер" (бренд Mango Developer), зарегистрированное в 2019 году, занимается комплексной разработкой и поддержкой ПО для корпоративных коммуникаций. Выручка в 2022 году составила 580 млн рублей, чистая прибыль - 44,4 млн рублей.

Оба юрлица с 20 февраля принадлежали ЗПИФ "Эмбиси Инвест", до этого компаниями владела кипрская Mango Cloud Systems Limited, принадлежащая структурам бизнесмена Григория Березкина.

Ростелеком Манго Телеком Григорий Березкин Телеком-1 Mango Developer ЗПИФ Эмбиси Инвест
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