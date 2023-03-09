В правительстве ждут роста производства СПГ до 100 млн т/г при либерализации экспорта из Арктики

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Либерализация экспорта сниженного природного газа из северных регионов России позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 млн т в ближайшие 7 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"По поручению президента правительство работает над увеличением объема производства и экспорта сжиженного природного газа. Разработан законопроект, который поможет активнее использовать мощности арктических маршрутов и для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Правительство предложило добавить в перечень месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от единой системы газоснабжения. К ним относятся северные территории Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, где находится около 3 трлн куб. м природного газа", - отметил он.

"Принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 млн т уже в ближайшие семь лет, а также существенно увеличить его экспорт и в целом усилить позиции России на мировом рынке такого экологически безопасного топлива", - уверен глава правительства.

Правительство рассматривает законопроект о внесении изменений в статьи 2 и 3 ФЗ "Об экспорте газа".

"Законопроектом предусматривается предоставление исключительного права на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, в части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа природного и (или) нефтяного (попутного) газа, добываемого на указанных участках недр, а также использование СПГ при бункеровке морских и речных судов, осуществляющих перевозку грузов на экспорт", - отмечается в пресс-релизе к заседанию.

Этот разработанный Минэнерго законопроект был представлен в мае прошлого года. "Месторождения газа, расположенные севернее 67 градуса северной широты (Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа), значительно удалены от Единой системы газоснабжения (ЕСГ), в связи с чем монетизация газа с указанных месторождений экономически целесообразна только за счет производства СПГ", - говорится в пояснительной записке.

"Выведение из-под действия закона об экспорте газа операций по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным и альтернативным топливом для морского и речного судоходства", - поясняет ведомство.

В настоящее время в России рассматривается несколько проектов по сжижению природного газа - несколько инициатив "НОВАТЭКа" в Арктике (на ресурсной базе полуострова Ямал в ЯНАО и полуострова Гыдан в Красноярском крае), при этом дочерние компании "НОВАТЭКа", в частности "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", "Обский СПГ", уже имеют право экспорта СПГ.