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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об экспорте СПГ из Арктики

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, снимающий ограничения на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из арктических регионов страны. Премьер-министр Михаил Мишустин 9 марта подписал распоряжение о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму.

Распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации, а законопроект уже появился базе данных Госдумы.

Речь идет о поправках в статьи 2 и 3 федерального закона "Об экспорте газа". "Предусматривается предоставление исключительного права на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, в части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа природного и (или) нефтяного (попутного) газа, добываемого на указанных участках недр, а также использование СПГ при бункеровке морских и речных судов, осуществляющих перевозку грузов на экспорт", - сообщала пресс-служба правительства.

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При этом право на экспорт СПГ получают только недропользователи, доля Российской Федерации в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50% общего количества голосов.

"Законопроект поможет активнее использовать мощности арктических маршрутов и для перевозки СПГ в страны АТР. Принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 млн т уже в ближайшие семь лет, а также существенно увеличить его экспорт и в целом усилить позиции России на мировом рынке такого экологически безопасного топлива", - прокомментировал инициативу в ходе заседания Мишустин.

Этот разработанный Минэнерго законопроект был представлен в мае прошлого года. "Месторождения газа, расположенные севернее 67 градуса северной широты (Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа), значительно удалены от Единой системы газоснабжения (ЕСГ), в связи с чем монетизация газа с указанных месторождений экономически целесообразна только за счет производства СПГ", - говорится в пояснительной записке.

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"Выведение из-под действия закона об экспорте газа операций по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным и альтернативным топливом для морского и речного судоходства", - поясняет ведомство.

В настоящее время в России рассматривается несколько проектов по сжижению природного газа - несколько инициатив "НОВАТЭКа" в Арктике (на ресурсной базе полуострова Ямал в ЯНАО и полуострова Гыдан в Красноярском крае), при этом дочерние компании "НОВАТЭКа", в частности "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", "Обский СПГ", уже имеют право экспорта СПГ.

Госдума СПГ Арктика
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