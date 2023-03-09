Литва задумалась о временном сборе на сверхдоходы банков для военных нужд

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов Литвы предлагает ввести для местных банков временный "взнос солидарности" и использовать полученные средства на военные нужды, сказала журналистам глава ведомства Гинтаре Скайсте.

Эта идея возникла в связи с ожидаемым резким ростом чистой прибыли банковского сектора в 2023 году. Согласно прогнозам, суммарная чистая прибыль коммерческих банков Литвы в текущем году достигнет около 1 млрд евро, при том что в последние годы она составляла 300-400 млн евро.

"Мы предлагаем ввести временный "взнос солидарности", доходы от которого будут направлены на покрытие возросших потребностей обороны", - сказала Скайсте, уточнив, что взнос в размере 60% будет выплачиваться с чистого процентного дохода банков, в случае его превышения более чем на 50% среднего значения этого показателя за 4 года.

По ее словам, в 2023 году взнос будет рассчитываться на основе чистого процентного дохода за 2018-2021 годы, а в 2024 году - на основе чистого процентного дохода за 2019-2022 годы.

Взнос должны будут платить финансовые учреждения, в которых средства депозитов резидентов Литвы на 31 декабря 2022 года составляли не менее 400 млн евро.

"Важно, чтобы "взнос солидарности" был направлен только на неожиданную и значительную часть увеличения чистого процентного дохода и был временным, не вызывал негативных последствий для финансовой системы, ее стабильности, конкурентной среды и не создавал ненадлежащих стимулов", - считает председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус.

Взносы будет вноситься в течение двух лет - предполагается, что соответствующий закон будет действовать до 2025 года.

Прогнозируется, что временные "взносы солидарности" позволят собрать 510 млн евро. При этом потребности Литвы в расходах на повышение транспортной мобильности в военной сфере оцениваются в 963 млн евро.

За счет этих взносов планируется финансировать строительство объездной дороги для военных перевозок, расширение и реконструкцию аэропортов и морского порта, строительство логистических и погрузочных площадок, расширение национальных дорог в районе полигона Руднинкай, реконструкцию шоссе у польской границы, реконструкцию мостов и виадуков, а также другие проекты. Разницу между потребностями и суммами, полученными от "взносов солидарности", будет финансировать Европейский союз.

Прибыльность литовских банков росла и в 2022 году. По статистике Банка Литвы, все действующие в стране банки за 9 месяцев 2022 года заработали 343,4 млн евро чистой прибыли - на 38,9% больше, чем на аналогичный период 2021 года. Данные по итогам 2022 года пока не опубликованы.