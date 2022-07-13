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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Литва будет готова принять германскую военную бригаду на два года раньше

Страна ускорит подготовку для этого оружейных складов и другой инфраструктуры

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Литва планирует подготовить инфраструктуру к развертыванию в республике германской бригады в полном объеме в середине 2025 года, а не к 2027 году, как планировалось сообщил журналистам председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

Военная операция на Украине

Перед этим Минобороны Литвы представило комитету планы развития военной инфраструктуры, передает BNS.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, для развертывания бригады из ФРГ необходимо построить склады для оружия и инфраструктуру для размещения военных.

"Без сомнения, это будут и Паневежис, и Клайпеда, в Сувалькии и на Рудининкском полигоне", - сказал министр журналистам.

В 2017 году в Литве был дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО во главе с Германией, но в июне страны договорились расширить его контингент до уровня бригады. Таким образом, количество военных союзников в Литве увеличилось бы в несколько раз. Такую возможность одобрили и лидеры стран Альянса на саммите в Мадриде.

Среди прочего в этом году Литва начала строительство нового военного полигона в Руднинкай и объявила о планах по созданию военных городков в других местах страны на 800 военных каждый. Планируется также расширить казармы, расположенные в Рукле (Йонавский районе), где в настоящее время дислоцируется союзный батальон под командованием Германии.

По словам Анушаускаса, расширяемая военная инфраструктура позволит в будущем дополнительно разместить в стране около 15 тысяч военных, накапливать более крупные военные запасы.

Литва Германия Минобороны Сейм Паневежис Клайпеда НАТО Руднинкай
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