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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Число заявок на пособие по безработице в США выросло на 21 тысячу

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тысячу - до 211 тысяч человек, говорится в отчете Министерства труда США. Показатель стал максимальным с конца декабря прошлого года.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок на 5 тысяч, до 195 тысяч.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось на 4 тысячи, до 197 тысяч.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 25 февраля, выросло до 1,718 млн с пересмотренных 1,649 млн неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали повышение этого показателя до 1,659 млн с объявленных ранее 1,655 млн.

США Минтруда
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