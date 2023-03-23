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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

В США число заявок на пособие по безработице неожиданно сократилось на 1000

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тысячу - до 191 тысячи человек, говорится в отчете Министерства труда США.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 197 тысяч с 192 тысяч.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, составило 196,25 тысячи по сравнению со 196,5 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 марта, выросло до 1,694 млн с пересмотренных 1,680 млн неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали повышение этого показателя до 1,690 млн с объявленных ранее 1,684 млн.

США Минтруда
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