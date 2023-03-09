Петербургская биржа предложила участникам торгов продлевать срок поставок топлива в ДФО

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) из-за проблем с железнодорожными поставками нефтепродуктов в Дальневосточный федеральный округ предлагает покупателям и поставщикам нефтепродуктов на бирже по взаимному согласию продлевать срок таких поставок, чтобы избегать дефолтов при невозможности выполнить условия договора.

СПбМТСБ опубликовала информационное письмо, в котором подчеркивает, что с января 2023 года отмечаются инфраструктурные ограничения по перевозкам грузов в направлении ДФО, что влияет на сроки исполнения обязательств по поставке в рамках биржевых договоров.

В связи с этим биржа обращает внимание участников торгов, что "срок поставки товара при поставке железнодорожным транспортом может быть увеличен в случае установления ОАО "РЖД" графика отгрузки, не позволяющего поставщику выполнить свои обязательства в срок в соответствии с условиями заключенного договора". В таком случае одна из сторон, которой стало известно о такой ситуации, должна проинформировать вторую сторону. Затем партнеры вправе перенести дату поставки биржевого товара (за исключением договоров, заключенных на условиях "франко-резервуар ОТП").

С учетом того, что инфраструктурная проблема с железнодорожными поставками на Дальний Восток вряд ли будет оперативно решена, подобное поведение участников биржевых торгов позволит им договариваться друг с другом и не допускать дефолта при невыполнении договора в срок.

"Биржа действует в русле изменения рыночной ситуации, действий регуляторов и корректировки нормативной базы, дает посыл участникам рынка о том, что есть необходимость и возможность для договоренностей, чтобы избежать проблем с поставками. На бирже отработаны необходимые механизмы, сформирована культура поведения участников, которая способствует разрешению вопросов такого рода. Это подтверждает роль биржи, как составляющей инфраструктуры для стабильности обеспечения потребителей важнейшими товарами", - сообщили "Интерфаксу" в СПбМТСБ.

Ранее сообщалось, что СПбМТСБ в марте вдвое увеличила разрешенный срок ж/д поставок нефтепродуктов в регионы Сибири и Дальнего Востока. Срок поставки нефтепродуктов на станции Красноярской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог, а также на ряд станций железных дорог Якутии в марте составит 60 дней (стандартное время исполнения таких биржевых контрактов - 30 дней).

Участники топливного рынка высказывали опасения, что увеличение сроков отгрузки в марте может вызвать ряд сложностей - возможны логистические разрывы поставок, снижение товарных запасов вплоть до их обнуления, рост розничных цен. Однако, в Минэнерго заявили, что рисков для снабжения сибирских и дальневосточных регионов нет, поскольку объемы производства нефтепродуктов значительно превышают его потребление. Ведомство также подчеркивало, что данная мера носит временный характер, "в дальнейшем ее эффективность как одного из инструментов формирования планов отгрузки РЖД будет оценена".

Параллельно с этим Минэнерго совместно с другими ведомствами обсуждает и другие системные меры повышения качества планирования и скорости доставки нефтепродуктов в восточном направлении для внутреннего рынка - с учетом возросшей нагрузки на транспортные мощности, говорил представитель ведомства.