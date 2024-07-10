Петербургская биржа приостановит торговлю нефтепродуктами в рамках ОТП РЖД

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) с 15 июля временно остановит торговлю нефтепродуктами в рамках системы Оператор товарных поставок (ОТП) РЖД, говорится в сообщении площадки.

"С учетом поступающих предложений от участников торгов, отраслевого союза и ассоциаций, а также в связи с подготовкой к запуску биржевых торгов нефтепродуктами по новой технологии с 15 июля 2024 года биржевая реализация нефтепродуктов на условии поставки "франко-вагон станция отправления ОТП" (ФСО ОТП) временно приостанавливается с последующим открытием торгов на условии ФСО ОТП по новой технологии", - уведомила биржа.

О дате запуска торгов по новой технологии будет объявлено дополнительно, отмечается в информации.

Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов объяснил "Интерфаксу", что биржа совместно с ООО "Цифровая логистика" в ходе развития сервиса ОТП РЖД начала переход на новую технологию биржевой реализации нефтепродуктов в рамках данного формата.

"Изменения разработаны на основе предложений, поступивших от участников торгов. Советом директоров АО "СПбМТСБ" утверждена новая редакция Правил проведения торгов в секции "Нефтепродукты", учитывающая большую часть критических замечаний как продавцов, так и покупателей", - сказал он.

В пресс-службе РЖД добавили, что ОТП РЖД приостанавливаются в связи с подготовкой к запуску по новой технологии: "Необходимость обусловлена технической синхронизацией ряда цифровых решений участников торгов".

Как сообщалось, СПбМТСБ и РЖД несколько лет вели переговоры о запуске ОТП РЖД на биржевых торгах нефтепродуктами. В 2023 году был реализован пилотный проект перевозки топлива в рамках этой системы, в 2024 году СПбМТСБ перешла к активному использованию ОТП РЖД. Биржа заявляла, что до конца текущего года повсеместно внедрит институт ОТП РЖД на торгах нефтепродуктами.

Участники топливного рынка отмечали, что в рамках ОТП РЖД возникают проблемы с подачей заявок, бывают сложности при расчетах, начислении штрафов, оформлении документации, не до конца решены вопросы с простоями вагонов, тарификацией при перевозке топлива и прочее.

ОТП РЖД реализуется СПбМТСБ совместно с ООО "Цифровая логистика" ("дочка" РЖД). Партнеры заявляли, что новый механизм позволит отслеживать биржевой товар, отправленный по железной дороге, в личном кабинете всем участникам сделки будет видно движение биржевой топливной партии. Кроме того, ОТП РЖД позволит видеть конечных грузополучателей, прогнозировать, когда топливо прибудет на станцию назначения и т.д.