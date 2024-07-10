Поиск

Петербургская биржа приостановит торговлю нефтепродуктами в рамках ОТП РЖД

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) с 15 июля временно остановит торговлю нефтепродуктами в рамках системы Оператор товарных поставок (ОТП) РЖД, говорится в сообщении площадки.

"С учетом поступающих предложений от участников торгов, отраслевого союза и ассоциаций, а также в связи с подготовкой к запуску биржевых торгов нефтепродуктами по новой технологии с 15 июля 2024 года биржевая реализация нефтепродуктов на условии поставки "франко-вагон станция отправления ОТП" (ФСО ОТП) временно приостанавливается с последующим открытием торгов на условии ФСО ОТП по новой технологии", - уведомила биржа.

О дате запуска торгов по новой технологии будет объявлено дополнительно, отмечается в информации.

Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов объяснил "Интерфаксу", что биржа совместно с ООО "Цифровая логистика" в ходе развития сервиса ОТП РЖД начала переход на новую технологию биржевой реализации нефтепродуктов в рамках данного формата.

"Изменения разработаны на основе предложений, поступивших от участников торгов. Советом директоров АО "СПбМТСБ" утверждена новая редакция Правил проведения торгов в секции "Нефтепродукты", учитывающая большую часть критических замечаний как продавцов, так и покупателей", - сказал он.

В пресс-службе РЖД добавили, что ОТП РЖД приостанавливаются в связи с подготовкой к запуску по новой технологии: "Необходимость обусловлена технической синхронизацией ряда цифровых решений участников торгов".

Как сообщалось, СПбМТСБ и РЖД несколько лет вели переговоры о запуске ОТП РЖД на биржевых торгах нефтепродуктами. В 2023 году был реализован пилотный проект перевозки топлива в рамках этой системы, в 2024 году СПбМТСБ перешла к активному использованию ОТП РЖД. Биржа заявляла, что до конца текущего года повсеместно внедрит институт ОТП РЖД на торгах нефтепродуктами.

Участники топливного рынка отмечали, что в рамках ОТП РЖД возникают проблемы с подачей заявок, бывают сложности при расчетах, начислении штрафов, оформлении документации, не до конца решены вопросы с простоями вагонов, тарификацией при перевозке топлива и прочее.

ОТП РЖД реализуется СПбМТСБ совместно с ООО "Цифровая логистика" ("дочка" РЖД). Партнеры заявляли, что новый механизм позволит отслеживать биржевой товар, отправленный по железной дороге, в личном кабинете всем участникам сделки будет видно движение биржевой топливной партии. Кроме того, ОТП РЖД позволит видеть конечных грузополучателей, прогнозировать, когда топливо прибудет на станцию назначения и т.д.

СПбМТСБ РЖД ОТП Антон Карпов Цифровая логистика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Годовая инфляция в РФ в июне выросла до 8,59%

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Рынок акций РФ обвалился к 2975 пунктам по индексу МосБиржи, минимуму за год

Сбер сообщил, что субсидия для банков в рамках семейной ипотеки повышена на 0,5 п.п.

Изменение налоговой системы

Дума перенесла на 23 июля рассмотрение проекта, корректирующего ряд налогов

Количество занятых в РФ увеличилось на 2,7 млн человек с 2019 года

Количество занятых в РФ увеличилось на 2,7 млн человек с 2019 года

Индекс МосБиржи упал ниже 3000 пунктов, обновив минимум с декабря

Рынок акций РФ падает ускоренными темпами, индекс МосБиржи обвалился к 3000 п.

Рынок акций РФ падает ускоренными темпами, индекс МосБиржи обвалился к 3000 п.

"Синара" оценила весь проект ВСМ Москва-Петербург в 2,2 трлн рублей

Россия в апреле-июне превысила обязательства ОПЕК+ на 560 тысяч б/с

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });