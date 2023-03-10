Курировать работу "Газпрома" на внешних рынках будет Виталий Маркелов

Прежний куратор внешнеэкономической деятельности ПАО Елена Бурмистрова переходит в Газпромбанк

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Новым куратором работы "Газпрома" на внешних рынках будет заместитель председателя правления ПАО Виталий Маркелов (он уже отвечает за российский рынок и часть экспортных направлений, контракты по которым заключены с головной компанией), сообщила пресс-служба компании.

Прежде курировавшая внешнеэкономическую деятельность концерна Елена Бурмистрова, занимавшая должности заместителя председателя правления ПАО "Газпром" и генерального директора ООО "Газпром экспорт", переходит на работу первым вице-президентом Газпромбанка.

Маркелов входит в правление "Газпрома" с 2021 года. До сих пор в должности зампредседателя правления он курировал производственный блок, включая вопросы разведки и добычи углеводородов, транспортировки и подземного хранения газа, переработки углеводородов, реализации углеводородов и продуктов их переработки на внутреннем рынке; электроэнергетику, а также вопросы взаимодействия с органами власти, говорится на сайте ПАО.

Изменяется нумерация ответственного за внешнеэкономическую деятельность департамента ПАО "Газпром" с 512 на 312.

Начальник департамента 312 Дмитрий Хандога будет исполнять обязанности генерального директора ООО "Газпром экспорт" (по совместительству).