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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

"Газпрому" в ближайшие 6 лет потребуется 4,5 тыс. единиц спецтехники

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг России и ПАО "Газпром" будут взаимодействовать в целях развития производства отечественной конкурентной строительно-дорожной техники.

Соответствующее соглашение стороны заключили в рамках рабочего визита замглавы Минпромторга Альберта Каримова в Челябинскую область, прошедшего 10 марта, сообщила пресс-служба правительства региона.

Документ был заключен по итогам совещания, посвященного вопросу развития производства строительно-дорожной техники на территории РФ. В частности, стороны обсудили программу обновления парков специализированной техники дочерних обществ ПАО "Газпром" на период с 2024 по 2030 год. Такая спецтехника, в том числе, обеспечивает эксплуатацию объектов Единой системы газоснабжения.

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По словам заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова, которые приводятся в сообщении, "Газпром", развивая внутренний рынок газа в стране, заинтересован в реализации новых проектов в промышленности.

"Компания "Газпром" занимается сопровождением проектов, вместе с производителями выставляет требования к продукции, следит за достижением необходимых показателей и сертификацией. Системная работа выстроена давно. И мы нацелены на стопроцентное использование российского оборудования. В ближайшие 6 лет нам потребуется 4,5 тысячи единиц спецтехники. Это экскаваторы, бульдозеры и другие машины. Нам важно, чтобы они были российскими. И мы готовы работать по тем же принципам и алгоритмам, которые используем при создании высокотехнологичной продукции", - сказал Маркелов.

Замглавы Минпромторга подчеркнул, что "развитые отечественными производителями строительно-дорожной техники мощности и компетенции позволяют удовлетворить имеющийся на рынке спрос".

"Сейчас российская спецтехника не уступает зарубежным аналогам и даже превосходит их по уровню оснащения и комфорта в эксплуатации. Более того, на примере предприятий Челябинской области мы убедились, что в производстве спецтехники уже широко используется отечественная компонентная база. Рассчитываем, что подписанное сегодня соглашение будет способствовать дальнейшему развитию производства и наращиванию его объёмов", - уточнил Каримов.

Минпромторг Газпром Виталий Маркелов
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