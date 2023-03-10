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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

В США в феврале рост числа рабочих мест превысил прогнозы

Безработица в стране выросла до 3,6%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В США в феврале 2023 года количество рабочих мест в экономике увеличилось на 311 тысяч, сообщило Министерство труда.

По пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 504 тысячи, а не на 517 тысяч, как сообщалось ранее.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в январе на 225 тысяч, респонденты Trading Economics - на 205 тысяч.

Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с январских 3,4%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.

В предыдущие шесть месяцев американская экономика в среднем прибавляла 343 тысячи рабочих мест в месяц.

В частном секторе количество рабочих мест в феврале выросло на 265 тысяч, в государственном - на 46 тысяч.

Существенный рост был отмечен в досуговом и гостиничном бизнесе (+105 тысяч рабочих мест), в сфере общественного питания (+70 тысяч) и в розничной торговле (+50 тысяч). В перерабатывающей промышленности число рабочих мест уменьшилось на 4 тысячи.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в феврале выросла на 0,2% относительно предыдущего месяца - до $33,09. Темпы ее повышения были минимальными за год, в январе они составили 0,3%. В годовом выражении показатель увеличился на 4,6% (4,4% в январе).

Аналитики в среднем ожидали роста на 0,3% и 4,7% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в феврале уменьшилась до 34,5 часа с 34,6 часа месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе выросла до 62,5% по сравнению с 62,4% в январе.

США Минтруда
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