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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Число рабочих мест в США и безработица в мае выросли сильнее прогноза

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 339 тысяч, сообщило Министерство труда страны. Это максимальный прирост за последние четыре месяца, показатель растет 29 месяцев подряд.

По пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 294 тысячи, а не на 253 тысяч, как было объявлено ранее. Данные за март также были пересчитаны с повышением, в результате чего число рабочих мест за эти два месяца оказалось на 93 тысячи выше первоначально заявленного.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения количества рабочих мест в прошлом месяце на 195 тысяч. Респонденты Trading Economics и MarketWatch прогнозировали рост на 190 тысяч.

Безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущий месяц, по данным Минтруда. При этом большинство аналитиков ожидали ее повышения до 3,5%.

В частном секторе количество рабочих мест в прошлом месяце подскочило на 283 тысяч, в государственном - на 56 тысяч.

Число рабочих мест в сфере профессиональных и деловых услуг выросло на 64 тысячи, в здравоохранении - на 52 тысячи, в досуговом и гостиничном бизнесе - на 48 тысяч, в социальном обеспечении - на 22 тысячи, в строительстве - на 25 тысяч.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в мае выросла на 0,3% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении показатель поднялся на 4,3%. Аналитики ожидали роста на 0,3% и 4,4% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели уменьшилась до 34,3 часа (минимум с апреля 2022 года) по сравнению с 34,4 часа в предыдущие два месяца.

Доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,6% по итогам третьего месяца подряд. Это самый высокий показатель с марта 2020 года.

США Минтруда
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