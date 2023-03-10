Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 4,84 руб. на акцию

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании

На выплату дивидендов предлагается направить 11,018 млрд рублей.

Набсовет биржи 25 марта 2022 года рекомендовал годовому собранию принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. В дальнейшем он планировал вернуться к рассмотрению вопроса о возможности выплаты дивидендов.

"Московская биржа" по итогам 2020, 2019, 2018 и 2017 годов направляла на выплату дивидендов 89% чистой прибыли по МСФО.