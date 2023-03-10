Акции "Мосбиржи" упали к уровню недельной давности на новостях о дивидендах

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Котировки акций "Мосбиржи" вечером в пятницу упали к уровню недельной давности на дивидендных новостях.

К 18:07 цена бумаг "Мосбиржи" упала до 118,11 рубля за штуку (-4,2%), объем торгов превысил 3,281 млрд рублей.

Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на одну обыкновенную акцию, направив на их выплату 11,018 млрд рублей, сообщила компания ранее в этот же день.