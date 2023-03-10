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Smith & Wesson сократил квартальную чистую прибыль в 2,7 раза

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель оружия Smith & Wesson Brands в третьем квартале 2023 финансового года снизил чистую прибыль в 2,7 раза, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, который завершился 31 января, составила $11,1 млн, или 24 цента в расчете на акцию, по сравнению с $30,5 млн, или 65 центов на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Скорректированный показатель опустился до 25 центов с 70 центов на акцию.

Выручка уменьшилась на 27,4% - до $129,036 млн против $177,738 млн в предыдущем году.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 23 цента на акцию при выручке в $125,4 млн.

Совет директоров Smith & Wesson утвердил квартальные дивиденды в размере 10 центов на акцию. Выплаты пройдут 30 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 16 марта.

Котировки акций Smith & Wesson в ходе торгов в пятницу подскочили почти на 6%. Рыночная стоимость компании за последний год упала на 30,3% (до $477 млн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял около 12%.

Smith & Wesson США
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