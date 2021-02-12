Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:25Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

Чешская оружейная компания CZG купит американскую Colt

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Чешская компания CZG-Ceska zbrojovka Group SE покупает производителя оружия американскую Colt's Manufacturing Company LLC.

CZG приобретет 100% материнской компании Colt's Manufacturing - Colt Holding Co., а также канадское подразделение Colt's. Сделка будет оплачена денежными средствами в размере $220 млн, а также 1,099 млн новых акций CZG.

"Этот стратегический шаг даст CZG крупные производственные мощности в США и Канаде, а также существенно расширит ее клиентскую базу", - говорится в пресс-релизе чешской компании.

Colt – один из ведущих мировых разработчиков и производителей огнестрельного оружия. Компания является поставщиком вооруженных сил, а также правоохранительных органов США и других стран мира уже более 175 лет.

Объединение CZG, в портфеле которой такие бренды как CZ (Ceska Zbrojovka), Dan Wesson и Brno Rifles, с Colt создаст компанию с годовой выручкой более $500 млн.

Чешская компания рассчитывает закрыть сделку во втором квартале 2021 года.

Цена акций CZG в пятницу составила 372 чешских кроны. Таким образом, компания заплатит Colt порядка 408 млн крон ($19 млн) в виде акций.

CZG-Ceska zbrojovka Group Colt

Новости

Что произошло за день: пятница, 12 февраля

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о возможном повторном заражении новым штаммом COVID-19

ВОЗ сообщила о возможном повторном заражении новым штаммом COVID-19

Половина Абхазии из-за аварии на ЛЭП осталась без электричества

В Белоруссии вскоре примут законы по пресечению массовых беспорядков

В МИД Германии не поняли слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС

Пандемия коронавируса

"Спутник V" зарегистрирован в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах

Директор СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с Западом

Притворявшаяся богатой наследницей уроженка РФ вышла из тюрьмы в США

Притворявшаяся богатой наследницей уроженка РФ вышла из тюрьмы в США

Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом

Что случилось этой ночью: пятница, 12 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');