В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В США разорился калифорнийский Silicon Valley Bank, сообщает Associated Press. Агентство констатирует, что банкротство столь крупного банка стало первым после финансового кризиса 2008 года.

16-й по величине банк США оказался в этой ситуации после того, как вкладчики начали забирать свои средства на фоне опасений о ситуации в кредитной организации.

Silicon Valley Bank в основном занимался кредитованием в отрасли технологических стартапов.

Это второе по величине банкротство банка после коллапса Washington Mutual в 2008 году.

Ранее на этой неделе SVB Financial Group, материнская компания банка Silicon Valley Bank, сообщила об экстренной продаже US Treasuries и ипотечных облигаций на общую сумму $21 млрд из портфеля банка в связи с более существенным, чем ожидалось, оттоком средств клиентов с депозитов. SVB потеряла $1,8 млрд в результате экстренной продажи бумаг.

Проблемы Silicon Valley Bank отчасти связаны с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС, пишет The Wall Street Journal. Повышение процентных ставок приводит к снижению стоимости облигаций в портфелях банков, однако нереализованные убытки необязательно становятся проблемой для финкомпаний. В случае SVB трудности возникли из-за того, что банку пришлось продать эти активы с убытком, чтобы покрыть отток средств с депозитов.