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Новости о проблемах Silicon Valley Bank вызвали подорожание госбумаг США и Европы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американские и европейские гособлигации дорожают в пятницу на фоне общего ухода инвесторов от риска после появления информации о проблемах калифорнийского Silicon Valley Bank.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась в ходе торгов до 3,868% годовых с 3,911% на закрытие предыдущей сессии, аналогичных по сроку германских бондов - до 2,55% с 2,645%, британских - до 3,733% с 3,802%.

Ранее на этой неделе SVB Financial Group, материнская компания банка, сообщила об экстренной продаже US Treasuries и ипотечных облигаций на общую сумму $21 млрд из портфеля банка в связи с более существенным, чем ожидалось, оттоком средств клиентов с депозитов. SVB потеряла $1,8 млрд в результате экстренной продажи бумаг, в связи с чем она намерена привлечь средства за счет размещения акций на сумму $2,25 млрд.

Проблемы Silicon Valley Bank отчасти связаны с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, пишет The Wall Street Journal. Повышение процентных ставок приводит к снижению стоимости облигаций в портфелях банков, однако нереализованные убытки необязательно становятся проблемой для финкомпаний. В случае SVB трудности возникли из-за того, что банку пришлось продать эти активы с убытком, чтобы покрыть отток средств с депозитов.

Опасения, что другие фининституты столкнутся с аналогичными проблемами, привели к обвалу котировок акций американских банков в четверг. Акции SVB подешевели на 61% по итогам торгов. Индекс KBW Bank, в расчет которого входят акции 24 американских банков, упал более чем на 7% - максимально с июня 2020 года.

"Инвесторам очень четко продемонстрировали, что может сделать с экономикой повышение процентных ставок", - сказал Bloomberg аналитик ActivTrades Фрэнк Солледер.

Сигналы о проблемах, возникающих в банковском секторе, ограничивают возможности Федрезерва в плане дальнейшего повышения ставок, считают эксперты.

"Рост опасений в отношении финкомпаний может поставить под вопрос темпы подъема ставки американским ЦБ", - говорит Кристоф Ригер, отвечающий за стратегию на рынке активов с фиксированной доходностью Commerzbank AG.

Вероятность подъема ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте теперь оценивается рынком в 50%, а не в 75%, как до появления информации о проблемах SVB.

Silicon Valley Bank США SVB Financial Group ФРС KBW Bank
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