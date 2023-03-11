Сбор зерна в РФ в 2022 году вырос на 29,9% по сравнению с 2021 годом

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Росстат подвел окончательные итоги сбора урожая сельхозкультур в РФ в 2022 году.

Согласно его данным, сбор зерновых и зернобобовых культур составил 157,676 млн тонн, что на 29,9% больше, чем в 2021 году (121,399 млн тонн). В том числе 104,237 млн тонн пшеницы (рост на 37% по сравнению с 76,1 млн тонн в 2021 году.

Предварительные данные по сбору зерна составляли 153,8 млн тонн, в том числе 104,4 млн тонн пшеницы.

По данным Росстата, сбор ячменя в прошлом году вырос на 30%, до 23,39 млн тонн с 18 млн тонн годом ранее, ржи - на 26,5%, до 2,179 млн с 1,722 млн тонн, кукурузы - на 5%, до 15,85 млн тонн с 15,238 млн тонн соответственно.

Сбор крупяных культур также вырос, за исключением риса и проса. Гречихи собрано на 33% больше - 1,222 млн тонн против 919 тыс. тонн в 2021 году, овса - 4,531 млн тонн против 3,776 млн тонн соответственно. Урожай риса снизился на 14,2% до 923 тыс. тонн с 1,076 млн тонн, проса - на 16,5%, до 307 тыс. тонн с 368 тыс. тонн в 2021 году.

Сбор зерна в прошлом году побил предыдущий исторический рекорд, который был зафиксирован в 2017 году и составил 135,5 млн тонн, в том числе 86 млн тонн пшеницы.

Росстат также сообщил, что урожай масличных составил 29,076 млн тонн, что 17% выше показателя 2021 года (24,85 млн тонн). В том числе подсолнечника собрано 16,357 млн тонн против 15,656 млн тонн годом ранее (рост на 4,5%), сои - 5,998 млн тонн против 4,76 млн тонн (рост на 26%), рапса - 4,515 млн тонн против 2,794 млн тонн (рост на 61,6%).