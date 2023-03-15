Экспортную пошлину на пшеницу из России снизили впервые с 25 января

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 марта снижена на 0,5%, до 5344 рублей с 5371,6 рубля, сообщает Минсельхоз.

Снижение составило 0,5%. Оно произошло впервые с 25 января этого года.

Пошлина на ячмень уменьшена до 3016,6 рублей с 3548,8 рублей, на кукурузу - до 2615,3 рублей с 2740 рублей за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $300 за тонну на пшеницу ($302,2 неделей ранее), $241,1 - на ячмень ($252,5), $233,5 - на кукурузу ($237,1).

Новые пошлины будут действовать по 21 марта включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тысяч рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.