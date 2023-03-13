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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Акции "Белуги" выросли на 9,1% на новостях о дивидендах за 2022 год

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Акции "Белуги" выросли в начале торгов на Московской бирже в понедельник на 9,1% (до 3690 рублей за штуку) на новостях о рекомендуемом совете директоров компании размере дивидендов за 2022 год.

Дивиденды компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, по итогам 2022 года могут составить 400 рублей на обыкновенную акцию. Как сообщается в материалах компании, такую рекомендацию дал совет директоров на заседании в понедельник.

Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 26 апреля.

Московская биржа Белуга
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