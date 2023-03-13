Дивиденды "Белуга групп" по итогам 2022 г. могут составить 400 руб. на акцию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Дивиденды компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, по итогам 2022 года могут составить 400 рублей на обыкновенную акцию.

Как сообщается в материалах компании, такую рекомендацию дал совет директоров на заседании в понедельник.

Согласно пресс-релизу компании, общая сумма дивидендов составит 4 млрд 512,2 млн рублей без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям. По данным на 31 декабря 2022 года, в собственности входящих в группу компаний находилось 4,6 млн квазиказначейских акций.

В случае утверждения собранием акционеров финальных дивидендов общая выплата за год, включая промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия и за 9 месяцев, составит 625 рублей на одну акцию, всего - 7 млрд 475,9 млн рублей, или 89% чистой прибыли по МСФО за 2022 год, говорится в сообщении.

Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 26 апреля 2023 года.

По итогам 9 месяцев 2022 года на выплату дивидендов на акции, находящиеся в свободном обращении, было направлено 2 млрд 963 млн 750 тыс. рублей.

Годовое собрание акционеров пройдет 15 апреля 2023 года в заочной форме.

Как сообщалось, дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года составили 150 рублей на акцию. Общая сумма - 1,996 млрд рублей (без учета казначейских акций), что составляет 88% чистой прибыли компании по МСФО за январь-июнь 2022 года. Дивидендные выплаты по итогам первого полугодия выросли вдвое (на 106%) по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год, сообщала компания ранее.

Кроме того, в начале января этого года акционеры компании утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 75 рублей на акцию из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Общая сумма - 968 млн рублей (без учета казначейских акций), что составляет 57% чистой прибыли "Белуга групп" по МСФО за 9 месяцев 2022 года.

"Белуга" утвердила дивидендную политику в сентябре 2020 года. Рекомендованный размер выплат был установлен на уровне не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, целевая периодичность дивидендных выплат - по меньшей мере два раза в год.

Впервые компания выплатила дивиденды по итогам 2019 года - 32 рубля на акцию (в сумме 407,8 млн рублей). По итогам первого полугодия 2020 года компания выплатила 10 рублей на акцию, в сумме - 124,2 млн рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 90 рублей на акцию, или 1,234 млрд рублей, по итогам 2021 года - 47,24 рубля на акцию (649,3 млн рублей), промежуточные за первое полугодие - 72,76 рубля (1 млрд рублей).

Уставный капитал компании составляет 1,58 млрд рублей, он разделен на 15,8 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил долю с 58% до 39,38%. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время эта доля принадлежит компании "Ориент-Запад". Компания "Синергия-капитал" владеет 18,6%, "Синергия маркет" - 7,8%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры. Free float составляет 15%. Акции обращаются на Московской бирже.

С 8 декабря 2022 года единоличным исполнительным органом - председателем правления "Белуги" является Константин Прохоров. Срок его полномочий - 5 лет. Прохоров - миноритарный акционер компании с долей 0,11%. До нового назначения он занимал пост заместителя председателя правления "Белуги".

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. В 2022 году компания увеличила отгрузки на 6,8%, до 16,8 млн декалитров (дал). Из этого объема 13,9 млн дал пришлось на собственные бренды, показавшие рост на 5,4% к прошлому году, и 2,9 млн дал - на партнерские (рост на 13,8%).

Выручка за 2022 год составила 97,32 млрд рублей, что на 29,9% больше, чем в 2021 году. EBITDA за год увеличилась в 1,7 раза - до 17,36 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 17,8% против 14% по итогам 2021 года. Чистая прибыль выросла в 2,2 раза, до 8,44 млрд рублей.