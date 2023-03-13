Акции Adnoc Gas подорожали на 25% в первый день торгов после IPO

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цена бумаг Adnoc Gas, газового подразделения энергетической госкомпании ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), подскочила на 25% в начале первого дня торгов после IPO, крупнейшего в 2023 году, пишет Bloomberg.

Котировки Adnoc Gas в понедельник поднимались до 2,97 дирхама при цене размещения в 2,37 дирхама.

ADNOC разместила 5% акций компании на бирже и привлекла таким образом $2,5 млрд. При этом спрос на бумаги Adnoc Gas составил почти $125 млрд.

Adnoc Gas, которая была создана в текущем году, объединила в себе газовые операции ADNOC, в том числе в сегменте СПГ. IPO компании стало рекордным для биржи Абу-Даби.