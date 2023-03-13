В Армении регуляторы рассматривают заявку о продаже акций "МТС Армения"

Вероятными покупателями актива СМИ назвали "Газпром" и букмекерскую контору 1Xbet

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Компания "МТС Армения" (бренд Viva-MTS), дочерний оператор российского ПАО "МТС", обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении для получения разрешения на продажу акций. Как сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь КРОУ Лиана Азизян, заявление компании рассматривается.

"КРОУ ждет позицию министерства высокотехнологической промышленности и Службы национальной безопасности Армении", - сказала Азизян.

Она отказалась назвать имя вероятного покупателя, а также какую долю акций планируется продать. "Это коммерческая тайна, которую мы не вправе разглашать", - сказала Азизян.

Армянские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают о двух вероятных покупателях "МТС Армении" - букмекерской конторе 1Xbet и "Газпроме".