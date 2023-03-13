Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

В Армении регуляторы рассматривают заявку о продаже акций "МТС Армения"

Вероятными покупателями актива СМИ назвали "Газпром" и букмекерскую контору 1Xbet

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Компания "МТС Армения" (бренд Viva-MTS), дочерний оператор российского ПАО "МТС", обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении для получения разрешения на продажу акций. Как сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь КРОУ Лиана Азизян, заявление компании рассматривается.

"КРОУ ждет позицию министерства высокотехнологической промышленности и Службы национальной безопасности Армении", - сказала Азизян.

Она отказалась назвать имя вероятного покупателя, а также какую долю акций планируется продать. "Это коммерческая тайна, которую мы не вправе разглашать", - сказала Азизян.

Армянские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают о двух вероятных покупателях "МТС Армении" - букмекерской конторе 1Xbet и "Газпроме".

МТС Армения МТС Армения Viva-MTS КРОУ СНБ 1Xbet Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

Экспорт из РФ в 2022 году подскочил на 19,9%, импорт снизился на 11,7%

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Сбор зерна в РФ в 2022 году вырос на 29,9% по сравнению с 2021 годом

В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк

В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк

Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });