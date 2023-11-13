Регулятор в Армении намерен одобрить продажу "МТС Армения" кипрскому инвестору

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) на предстоящем 15 ноября заседании планирует одобрить заявку ЗАО "МТС Армения" (бренд Viva-MTS, дочерний оператор российского ПАО "МТС") на совершение сделки по продаже акций компании.

В размещенном на сайте КРОУ проекте решения отмечается, что ведомство дает согласие на заключение сделки по продаже 100% акций "МТС Армения" кипрской Fedilco Group Limited.

В проекте решения отмечается, что сделка должна быть осуществлена в течение шести месяцев со дня опубликования итогового решения.

По данным КРОУ, заявка от "МТС Армения" поступила 3 ноября. Согласно ей, Fedilco Group Limited намерена приобрести у компании Aramayo Investments Limited (Кипр) 100% акций "МТС Армения". В случае заключении сделки, "МТС Армения" больше не будет считаться участником группы МТС.

КРОУ добавляет, что министерство высокотехнологической промышленности и Служба национальной безопасности Армении не предоставили каких-либо возражений для заключения сделки. Решение КРОУ будет обнародовано 15 ноября.

Весной этого года регулятор уже рассматривал аналогичную заявку "МТС Армения", но тогда отклонил ее. Комиссия не сообщила причину отказа, отметив лишь, что в сделке может быть отказано, если она не соответствует требованиям КРОУ, угрожает или может угрожать национальной безопасности или государственным интересам.

В пресс-службе МТС "Интерфаксу" тогда сообщили, что компания фокусируется на развитии бизнеса в России и потенциально может "рассмотреть продажу актива в Армении, если найдутся покупатели с хорошей оценкой".