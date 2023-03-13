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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Экспорт из РФ древесины и продукции из нее в 2022 году упал на 24,3%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году экспортировала древесину и изделия из нее (код ТН ВЭД 44) на $8 млрд 974,9 млн, что на 24,3% меньше, чем в 2021 году. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС), с понедельника частично вернувшейся к публикации внешнеторговой статистики.

Импорт древесины и изделий из нее просел в прошлом году на 2,7% – до $784,9 млн.

Экспортные поставки бумаги, картона и изделий из них (код ТН ВЭД 48) составили $3 млрд 015,4 млн, что на 4,6% меньше, чем годом ранее. Импорт этой категории продукции по итогам 2022 года сократился на 3,2% по сравнению с предыдущим годом и составил $2 млрд 617 млн.

Экспорт древесной массы (код ТН ВЭД 47) повысился в прошлом году на 15,2% – до $1 млрд 611,4 млн, импорт просел на 22,1%, до $191,4 млн.

Весной 2022 года продукция российского лесопромышленного комплекса (ЛПК) почти целиком попала в пятый санкционный пакет Евросоюза, позднее летом и осенью отдельные категории (в основном целлюлозно-бумажная продукция) вошли в седьмой и восьмой пакеты. В результате поставки товаров ЛПК в западном направлении резко сократились, но были частично компенсированы перенаправлением экспортных потоков в страны Азии, Африки, Латинской Америки.

ФТС
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