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Росстат отметил рост производства пиломатериалов и фанеры в стране с начала года

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Производство продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) России в январе-феврале 2024 года выросло почти по всем товарным группам, в частности, выпуск пиломатериалов увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 6%, до 4,5 млн куб. м (в том числе в феврале рост в годовом выражении составил 5,1%), сообщил Росстат.

Положительную динамику впервые за длительное время продемонстрировала фанера, производство которой в первые два месяца 2024 года скакнуло на 21,4% и составило 546 куб. м (рост в феврале на 18,5%).

Производство древесно-стружечных плит (ДСП) увеличилось на 11,9% - до 1 млн 851 тыс. куб. м (в феврале рост на 11,2%), древесно-волокнистых плит (ДВП) - на 34,2%, до 125 кв. м (в феврале плюс 22,4%).

Выпуск целлюлозы в январе-феврале этого года составил 1 млн 140 тыс. тонн, что на 3,6% выше показателя января-февраля 2023 года (в феврале рост на 3,4%). Производство бумаги и картона достигло 1 млн 781 тыс. тонн, или на 16,6% больше, чем годом ранее (рост в феврале на 17% год к году).

Пеллеты оказались единственной категорией отрасли, производство которой продолжило снижаться, сократившись в январе-феврале 2024 года на 3,5%, до 211 тыс. тонн (при этом в феврале наблюдался рост на 4,6% относительно февраля 2023 года).

Росстат
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