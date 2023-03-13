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"Селигдар" начинает премаркетинг облигаций с номиналом в золоте

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" начинает премаркетинг облигаций серии GOLD01, номинал которых будет установлен в золоте, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Все параметры выпуска будут определены позднее, длительность купонного периода - квартал.

Номинал одной облигации, рассматриваемый в качестве условной денежной единицы, составит 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала будет рассчитываться в рублях, на основе учетной цены на золото, установленной Банком России на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций. Расчеты при первичном размещении бумаг, выплате купонного дохода и погашении таким образом будут осуществляться в рублях на основе учетной цены на золото.

Организаторами выступят Газпромбанк и инвестиционный банк "Синара".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001SLZ объемом 60 млрд рублей или эквивалент в неденежном имуществе, рассчитываемый в порядке, установленном в решении о выпуске. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. ЦБ зарегистрировал программу в конце февраля.

В конце ноября прошлого года президент компании Константин Бейрит на форуме "Горпромэкспо" сообщал, что холдинг готовит к выпуску новый инструмент - облигации, номинированные в золоте: "Понятно, что они будут с расчетами в рублях, но привязаны к цене золота".

С одной стороны, облигации в золоте, отметил Бейрит, позволят снизить риски, связанные с курсами валют, с другой стороны - ограничить процентную ставку. "Если ты кредитуешься золотом, то привлекать ты будешь, ну, мы по крайней мере планировали, привлекать по существенно более низким ставкам - уровень 4-5%", - оценил он.

У "Селигдара" уже есть опыт привлечения финансирования в золоте, у компании действует договор займа в золоте с ВТБ. Ставка, согласно отчету компании, 4,95%, объем на конец сентября 2022 года - 29 млрд рублей - более половины кредитного портфеля "Селигдара".

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Селигдара" объемом 10 млрд рублей с погашением в 2025 году.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера в холдинг входит оловянный кластер и другие структуры. Контроль над холдингом совокупно у менеджмента и группы "Русские фонды" и связанных компаний.

Селигдар Газпромбанк Синара Константин Бейрит
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