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Автозавод "Урал" повысил план производства на 2023 год до 15 тыс. машин

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - АО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) планирует в 2023 году произвести более 15 тысяч автомобилей. Об этом сообщила компания со ссылкой на генерального директора АО Павла Яковлева.

По его словам, за 2022 год было собрано 9,825 тыс. грузовиков (в 2021 году 8,652 тыс. - ИФ), реализовано – 9,938 тыс. (8,702 тыс.) Таким образом, в текущем году АО может увеличить производство по сравнению с уровнем 2022 года в 1,5 раза.

Ранее, в декабре 2022 года, Яковлев сообщал, что автозавод планирует в 2023 году выпустить 13,8 тыс. автомобилей.

Как отметил гендиректор, в связи с планами роста производства в 2023 году ожидается увеличение выручки по сравнению с 2022 годом на 49%.

Кроме того, в этом году предприятие планирует почти в 4 раза увеличить расходы на реализацию инвестиционных проектов, обновление станочного парка, модернизацию и расширение производств, внедрение инновационных технологий. На эти цели предусмотрено порядка 12,4 млрд рублей.

Как напоминает пресс-служба, завод приступил к реализации пятилетней инвестиционной программы стоимостью более 20 млрд рублей. Большая часть инвестиций будет направлена на создание и организацию серийного выпуска мостов современной конструкции для грузовых автомобилей и строительно-дорожной техники. Более 7 млрд рублей завод направит на строительство нового сборочного корпуса. Кроме того, на создание линейки тяжелых неполноприводных грузовиков предусмотрено 502 млн рублей, на организацию производства надстроек – 219 млн рублей.

"Активно будут развиваться проекты "Арктический автобус", "Автомобиль с гибридной силовой установкой", "Урал-80". Ведется масштабная работа по открытию финансирования проекта по развитию литейного производства", - отмечается в сообщении.

Автозавод "Урал" – крупный производитель грузовых автомобилей.

Автомобильный завод Урал Автозавод Урал Челябинская область
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