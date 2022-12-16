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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Автозавод "Урал" в 2023г ожидает роста производства на 40%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - АО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) планирует в 2023 году произвести 13,8 тыс. автомобилей, сообщил генеральный директор АО Павел Яковлев на заседании регионального Союза промышленников и предпринимателей в Миассе в пятницу.

Он уточнил, что в 2022 году автозавод рассчитывает выпустить 9,83 тыс. автомобилей. Таким образом, производство автомобилей в 2023 году может увеличиться на 40,4%.

Яковлев отметил, что для выполнения производственных задач предприятию необходимо дополнительно привлечь около 2 тыс. сотрудников.

В течение года автозавод корректировал планы производства. Так, первоначально предприятие намеревалось произвести в этом году 9,421 тыс. грузовиков, в марте план был скорректирован до 8,4 тыс. единиц, в октябре - вновь повышен до 9,5 тыс. автомобилей.

Ранее гендиректор отмечал, что в следующем году планируется строительство нового корпуса под расширение производственных мощностей. Инвестиции в проект не озвучивались.

В 2021 году "Урал" выпустил 8,652 тыс. грузовых автомобилей, реализовал 8,702 тыс.

Урал Миасс Челябинская область
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