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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

РЖД готовят очередную допэмиссию в пользу государства объемом 33,5 млрд руб.

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил цену размещения допэмиссии, сообщила компания.

РЖД планируют дополнительно разместить 23 502 529 обыкновенных и 10 млн привилегированных акций по 1 тыс. рублей за бумагу. Таким образом объем размещения может превысить 33,5 млрд руб.

Размещение планируется по закрытой подписке в пользу единственного акционера - Российской Федерации в лице правительства.

В декабре 2022 г. компания провела допэмиссию "префов" на сумму 217 млрд рублей в пользу РФ. Глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что средства привлекаются для снижения долговой нагрузки. Также в прошлом году уставный капитал РЖД был увеличен на 18,3 млрд руб. за счет средств ФНБ для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.

По данным сайта РЖД, по состоянию на 1 сентября 2022 г. уставный капитал монополии составлял 2 трлн 973,302181 млрд руб. и разделен на 2 573 302 181 обыкновенных, 150 млн привилегированных и 250 млн привилегированных акций типа "А" все номиналом 1 тыс. руб. за бумагу.

РЖД
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