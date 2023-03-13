"Нефтиса" в 2022 году получила рекордный убыток по РСБУ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Чистый убыток АО "НК "Нефтиса" по РСБУ в 2022 году составил 7,076 млрд рублей против 312,7 млн рублей чистой прибыли годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Вместе с тем, выручка за прошлый год увеличилась в 11,5 раз, до 92,75 млрд рублей, себестоимость продаж увеличилась в 35 раз, составив 82,82 млрд рублей.

В "Нефтисе" "Интерфаксу" пояснили, что отрицательный финансовый результат при положительной динамике показателей выручки связан с формированием резерва под обесценение одного из активов: "Прибыль от продаж выросла на 37% по сравнению с 2021 годом и составила 5 млрд рублей, налог на прибыль составил 1,6 млрд рублей. В результате временной консервации одного из дочерних обществ в отчетности за 2022 год также были отражены необходимые резервы, которые повлияли на итоговый "бумажный" отрицательный финансовый результат 2022 года. Без учета начисленного резерва чистая прибыль составила 1,8 млрд рублей".

Согласно пояснениям к отчету, речь идет о резерве под обесценение акций АО "Новосибирскнефтегаз" (ННГ) - 4,748 млрд рублей - и под займ ННГ в размере 1,141 млрд рублей. В отчетности последней уточняется, что в конце 2022 года компания приняла решение о временном выводе из эксплуатации производственных активов: "Добыча нефти с декабря 2022 года временно прекращена. Вследствие данного фактора общество по состоянию на 31.12.2022 произвело тестирование на обесценение активов Верх-Тарского, Восточно-Тарского и Малоичского месторождений, по результатам которого признан убыток (в отчете ННГ по РСБУ - ИФ) от обесценения данных активов в размере 922,856 млн рублей".

При этом АО отмечает, что воспользовалось правом установить нулевую добычу нефти, которое дано постановлением правительства N353 от 12 марта 2022 года. Руководство компании уверено, что сохранит все имеющиеся лицензии на производство нефти и намерено предпринять все необходимые для этого меры по внесению изменений в проектную документацию и по поддержанию работоспособности законсервированных активов.

По данным сайта компании, ННГ в 2022 году добыло 49,6 тысячи тонн нефти (0,8% от общей добычи "Нефтисы"), доказанные извлекаемые запасы составляют 16,86 млн тонн. Согласно отчету, чистый убыток компании в прошедшем году достиг 2,6 млрд рублей (рост в 5,4 раза к 2021 году) при выручке 1,82 млрд рублей (-9%).

"НК "Нефтиса" основана в 2008 году бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Группа компаний объединяет более 20, в основном, добывающих предприятий. География их деятельности охватывает несколько крупных регионов: Самарскую, Новосибирскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Удмуртскую Республику и Республику Коми. В 2022 году компания добыла 6,5 млн тонн нефти.