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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

"Нефтиса" в 2023 году получила рекордную за 5 лет прибыль по РСБУ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "НК "Нефтиса" по РСБУ в 2023 году составила 3,034 млрд руб. против 7,076 млрд рублей убытка годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Это лучший результат с 2018 года, когда она получила 35,3 млрд рублей чистой прибыли, из которых почти 30 млрд рублей составили доходы от участия в других организациях.

Выручка "Нефтисы" выросла на 37,6%, до 127,6 млрд рублей. Себестоимость увеличилась на 43%, до 118,4 млрд рублей, в результате валовая прибыль составила 9,21 млрд рублей, что на 7,3% меньше показателя 2022 года.

Существенно выросли прочие доходы компании - с 64 тысяч рублей до 2,39 млрд рублей. Большую часть прочих доходов - 65,5% - составили доходы от положительных курсовых разниц: 1,56 млрд рублей. Кроме того, компания восстановила часть резерва под обесценение финансовых вложений в размере 820,4 млн рублей.

Гендиректор "Нефтисы" Андрей Зарубин объяснил "Интерфаксу", что позитивное влияние на финпоказатели оказали сокращение скидок на нефть марки Urals, увеличение объемов продаваемой нефти, а также ряд других факторов.

"Рост курса доллара при положительной валютной позиции компании также обеспечил дополнительный рост чистой прибыли. В целом рост прибыли обусловлен в том числе и тем, что в компании ощутили результаты многолетней работы по снижению издержек в производстве: внедрения нейросетевой технологии и технологии роботизированной разработки. В "Нефтисе" показатель удельной себестоимости на добычу жидкости - один из самых низких во всей российской нефтяной отрасли. Кроме того, одним из факторов роста выручки стало начало консолидации наших добывающих активов в штаб-квартире", - отметил он.

НК "Нефтиса" была основана в 2008 году бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Группа компаний объединяет более 20, в основном, добывающих предприятий. География их деятельности охватывает несколько крупных регионов: Самарскую, Новосибирскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Удмуртию и Республику Коми.

В 2022 году компания добыла 6,5 млн тонн нефти.

Urals Нефтиса Михаил Гуцериев Андрей Зарубин
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