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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Власти США встретились с эко-активистами, разгневанными нефтяным проектом на Аляске

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена пытается вернуть милость экологических организаций и избирателей, обеспокоенных проблемами окружающей среды, после того как глава государства дал добро на масштабный проект по разработке нефти на Аляске компании ConocoPhillips, пишет в воскресенье газета The Hill.

Так, по данным издания, которое ссылается на собственные источники в администрации американского президента, представители Белого дома провели встречу с представителями экологических организаций. Она была призвана дать возможность эко-активистам высказать свои опасения администрации, отмечают источники.

Газета сообщает, что проект вызвал значительную обеспокоенность не только защитников окружающей среды, но и молодых избирателей. В частности, хэштег #StopWillow попал на первую строчку по популярности в соцсети TikTok на фоне информации о том, что администрация президента дала ему "зеленый свет".

ЭкономикаАдминистрация Байдена одобрила масштабный проект ConocoPhillips на АляскеЧитать подробнее

В начале марта администрация Байдена одобрила масштабный проект по разработке нефти на Аляске компании ConocoPhillips. Активисты природозащитных организаций разочарованы в связи с этим решением. Они заявили, что одобрением этого проекта Байден нарушает обещание, данное им в ходе его предвыборной кампании - отказаться от новых проектов бурения на принадлежащих государству территориях.

Некоторые наблюдатели полагают, что решение Байдена - шаг в сторону умеренного крыла Демократической партии, в котором до сих пор считали политику администрации США в сфере энергетики чрезмерно радикальной.

США Аляска Джо Байден ConocoPhillips
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